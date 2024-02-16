المتحدثة باسم المعارض الروسي نافالني لم تؤكد وفاته

المصدر: د ب ا

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أكد الفريق الذي يعمل لصالح السياسي المعارض الروسي المسجون، أليكسي نافالني، أنه لم يتلق بعد أي تأكيد مباشر بشأن وفاته، التي أعلنها القضاء الروسي، حسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقالت كيرا يارميش، المتحدثة باسم نافالني في منشور لها على موقع/إكس/، الذي كان يعرف سابقا باسم /تويتر/ إنه لم يتم تلقي أي أنباء بعد.

وأضافت أنه حتى الآن، لم يكن هناك سوى إخطار عام، من نظام السجون، في منطقة "يامالو-نينيتس" ذاتية الحكم، بشأن وفاة نافالني، في معسكر الاعتقال

وتابعت أن محامي نافالني كان في طريقه إلى معسكر الاعتقال "آي.كيه-3" في بلدة "خارب"، شمال "الدائرة القطبية الشمالية". وأضافت "فور الحصول على معلومات، سوف نبلغكم".

كانت دائرة السجون الاتحادية الروسية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، وفاة نافالني في السجن، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة على أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الوفاة.

وذكرت دائرة السجون أن نافالني /47 عاما/ سقط على الأرض، اليوم الجمعة، بعد فترة سير في المستعمرة العقابية التي يقبع بها، حيث فقد الوعي على الفور، وأضافت أن محاولات المسعفين لإنعاشه باءت بالفشل.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه تم إطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وفاة نافالني، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وذكر فريق نافالني أنه لم يتلق بعد تأكيدا لوفاته.

ونقلت صحيفة "نوفايا جازيتا" المستقلة عن ليونيد سولوفيوف محامي نافالني قوله: "لن أعلق على الإطلاق، بناء على طلب أسرة أليكسي.

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