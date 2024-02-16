وفاة المعارض الروسي نافالني في السجن

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني اليوم الجمعة في سجن الدائرة القطبية الشمالية حيث كان يقضي عقوبة لـ19 عاما، على ما أعلنت سلطات السجون الفدرالية الروسية في بيان.

وأفادت سلطات السجون لمنطقة ياما في القطب الشمالي في بيان "في 16 فبراير 2024، شعر السجين نافالني أ.أ. بوعكة بعد نزهة وغاب عن الوعي بشكل شبه فوري ... أكدت فرق الإسعاف وفاة السجين ويجري التثبت من أسباب الوفاة".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن مصلحة السجون الروسية تتحرى للوقوف على جميع ملابسات وفاة السياسي المعارض البارز أليكسي نافالني، لكنه ليس لديه معلومات حول الأمر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز