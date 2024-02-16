الولايات المتحدة تتهم روسيا بتطوير سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية

المصدر: أ ف ب

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أكد البيت الأبيض الخميس أن روسيا تعمل على تطوير سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية، وهو أمر يثير قلق الولايات المتحدة، لكنه لا يشكل وفقا لها تهديدا مباشرا على الأرض.

وأوضحت الإدارة الأميركية أنها ستتواصل مع موسكو بشأن هذا السلاح، وذلك غداة تحذير أعضاء في الكونغرس من تهديد لم يكشفوا تفاصيله، لكنهم قالوا إنه يشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي.

من جهتها، نفت موسكو في وقت سابق الخميس هذه الاتهامات "الخبيثة" و"التي لا أساس لها من الصحة"، ووصفتها بأنها حيلة من البيت الأبيض لمحاولة تمرير حزمة مساعدات لأوكرانيا بمليارات الدولارات تشهد تعطيلا في الكونغرس بسبب تباين بين الإدارة الديموقراطية والجمهوريين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين "أستطيع أن أؤكد أن الأمر يتعلق بقدرة مضادة للأقمار الاصطناعية طورتها روسيا"، لكنه أضاف أنه "لا يوجد تهديد فوري لسلامة أي شخص".

وتابع "هذه ليست قدرة نشطة تم نشرها. ورغم أن سعي روسيا للحصول على هذه القدرة بالذات أمر مثير للقلق، إلا أنه لا يوجد تهديد مباشر لسلامة أي شخص".

وأكد كيربي أن السلاح الروسي "متمركز في الفضاء"، لكنه لم يعلق على تقارير في وسائل الإعلام الأميركية تفيد بأنه إما قادر على حمل أسلحة نووية أو يعمل بالطاقة النووية.

غير أنه قال إنه ينتهك معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 التي صادقت عليها روسيا والولايات المتحدة وتحظر نشر الأسلحة النووية في الفضاء.

وأضاف أن السلاح يمكن أن يشكل خطرا مميتا على رواد الفضاء في مدار منخفض، إلى جانب احتمال تعطيل الأقمار الاصطناعية العسكرية والمدنية الحيوية.

وأوضح "نحن لا نتحدث عن سلاح يمكن استخدامه لمهاجمة البشر أو التسبب في دمار مادي هنا على الأرض".

ومع ذلك فإن واشنطن "تراقب عن كثب هذا النشاط الروسي وسنواصل التعامل معه على محمل الجد"، بحسب كيربي.

وأعلن المتحدث أن الرئيس الأميركي جو بايدن أمر المسؤولين ببدء "تواصل دبلوماسي مباشر" مع روسيا بشأن هذا السلاح، موضحا أنها لم تستجب بعد.

من جهته، عقد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان اجتماعا مغلقا مع مسؤولين في الكونغرس الخميس بهذا الخصوص.

ويخيم الغموض والقلق على واشنطن منذ أن أصدر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب مايك تورنر بيانا الأربعاء أشار فيه إلى "تهديد خطير للأمن القومي"، داعيا بايدن إلى "رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد".

حيل

أثار الإعلان المفاجئ غضب ساليفان الذي أشار إلى إحباطه من بيان تيرنر قبل الإحاطة المقررة الخميس.

وقال ساليفان إنه سيجتمع مع أعضاء مجلس النواب الأربعة في مجموعة "عصابة الثمانية" التي تضم زعماء الحزبين وكبار أعضاء لجنتي الاستخبارات في مجلسي الكونغرس.

ورفض تأكيد ما اذا كان سيناقش التهديد الأمني، لكنه أشار إلى أهمية الاجتماع بقوله إنه "من غير المعتاد للغاية في الواقع" أن يتواصل مستشار الأمن القومي "شخصيا" مع أعضاء مجلس النواب.

يدور خلاف بين بايدن الديموقراطي ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون بشأن طلب البيت الأبيض إقرار مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا في صد الغزو الروسي الذي يدخل عامه الثالث أواخر هذا الشهر.

ويرفض رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون طرح مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ للتصويت، وكان قد حذر مرارا من أنه لن يدعم إقرار حزمة المساعدات حتى يتم اتخاذ اجراءات أكثر صرامة في ملف الهجرة.

في هذا الصدد، قال كيربي إن مدينة أفدييفكا الأوكرانية المحاصرة "تواجه خطر السقوط تحت السيطرة الروسية"، ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص الذخيرة.

لكن موسكو اعتبرت تصريحاته محاولة أميركية لتشويه سمعة روسيا وتمرير حزمة المساعدات لأوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن البيت الأبيض "يحاول إقناع الكونغرس بالتصويت على مشروع قانون المخصصات المالية بأي طريقة ممكنة".

وقال بيسكوف "الأمر واضح. دعونا نرى ما هي الحيل التي سيستخدمها البيت الأبيض إذا جاز التعبير".

وقال كيربي إن تصريحات الكرملين مجرد هراء.

اتهم الغرب روسيا باللجوء الى خطاب متهور بعد أن قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه مستعد لاستخدام سلاح نووي إذا شعر بوجود تهديد وجودي.

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