ترامب يطالب بإسقاط اتهامات التدخل في انتخابات جورجيا 2020

المصدر: أ ف ب

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طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإسقاط الاتهامات الموجَّهة إليه بالتدخل في انتخابات جورجيا 2020.

وبدأ قاضٍ في ولاية جورجيا، أمس، جلسة استماع في قضية رفعها ترامب، مشيراً في هذا السياق إلى سوء سلوك من قبل المدّعية العامّة.

وطلب ترامب ومتهمون آخرون من قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون سكوت مكافي استبعاد المدعية العامة للمقاطعة فاني ويليس وإلغاء القضية.

ولن يحضر ترامب (77 عاماً)، الذي يعدّ المرشّح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، جلسة الاستماع.

وكان من المقرّر أن تبدأ هذه القضية في الرابع من مارس، لكن تمّ تجميدها بينما تدرس المحكمة العليا ما إذا كانت ستنظر في طعن قدّمه ترامب في حكم أصدرته محكمة أدنى درجة يتعلق بعدم تمتّعه بالحصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيساً سابقاً.

ودفع ترامب ببراءته من تهم التورّط في مؤامرة إجرامية لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020 في جورجيا، حيث فاز بايدن بنحو 12 ألف صوت.

وكانت ويليس قد طلبت أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق والمتّهمين الـ14 معه في الخامس من أغسطس، أي قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

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