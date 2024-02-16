«الناتو» حاضاً على دعم أوكرانيا: انتصار روسيا خطر على أوروبا

المصدر: بروكسل - أ ف ب

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أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي، «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، أمس، أن تأخر الولايات المتحدة في إقرار مساعدات جديدة لأوكرانيا يضرّ بالفعل بالقوات الأوكرانية في ساحة المعركة ضد روسيا.

وقال ستولتنبرغ لصحافيين قبيل اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف: «نرى بالفعل تأثير حقيقة أن الولايات المتحدة لم تتمكن من اتخاذ قرار، لكنني أتوقع أن تكون الولايات المتحدة قادرة على اتخاذ قرار، وأن يتفق الكونغرس ومجلس النواب على استمرار الدعم لأوكرانيا».

وحذر مسؤولون غربيون من أن القوات الروسية تتفوق على مثيلتها الأوكرانية في التسليح على طول خط المواجهة، وإنهم مضطرون إلى استخدام الإمدادات المحدودة من المدفعية وذخائر الدفاع الجوي باعتدال.

وحذر ستولتنبرغ من أنه «في حال سمحنا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالفوز، فلن يكون ذلك سيئاً للأوكرانيين فحسب، ومأساة للأوكرانيين، بل سيكون خطيراً علينا أيضاً. وسيجعل العالم أكثر خطورة ويجعلنا أكثر عرضة للخطر».

وقال إنه رأى «اتفاقاً واسع النطاق» خلال زيارة قام بها مؤخراً لواشنطن بشأن ضرورة الحفاظ على الدعم الأمريكي لكييف. وأضاف: «أعتمد على الكونغرس ليكون قادراً على تجسيد هذا الدعم في قرار بمواصلة الدعم لأوكرانيا».

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق، الثلاثاء، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة 95 مليار دولار. بينما رفض رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، طرحها للتصويت في «النواب».

وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، «علينا أن نؤكد استعدادنا لدعم أوكرانيا. هذه قضية تخصنا جميعاً».

وقال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو إن بلاده ستنضم إلى القوى الأوروبية، مثل: ألمانيا في تحقيق هذا الهدف العام الجاري.

وأكد ستولتنبرغ أنه «أمر جيد» أن يقوم الأعضاء الأوروبيون في «الناتو» بتكثيف الإنفاق الدفاعي في مواجهة «الخطر الروسي المحتمل»، لكنه حذر من محاولة القيام بذلك بمفردهم دون الولايات المتحدة. وأضاف: «لا يوجد بديل لـ«الناتو». وهذه طريقة لتعزيز الحلف».

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