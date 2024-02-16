أرمينيا تتهم أذربيجان بالسعي لـ«حرب شاملة»

المصدر: لندن - وكالات

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اتهم رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، أمس، أذربيجان، بالسعي لـ«حرب شاملة» ضد بلاده، وذلك عقب اشتباكات جديدة على الحدود بين البلدين أسفرت عن مقتل 4 جنود أرمنيين.

وقال باشينيان في كلمة خلال اجتماع وزاري، إن «تحليلاتنا تظهر أن أذربيجان تريد شن أعمال عسكرية في مناطق معينة من الحدود، مع احتمال حدوث تصعيد عسكري قد يتحول إلى حرب شاملة ضد أرمينيا»، وفقاً لـ«فرانس برس».

والثلاثاء، أكدت أرمينيا مقتل أربعة من جنودها بنيران أذربيجانية على الحدود في أول حادث يسفر عن سقوط قتلى منذ أن بدأ الجانبان العام الماضي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع المتواصل بينهما بوتيرة متقطعة منذ أكثر من 30 عاماً.

يجمع البلدين القوقازين تاريخ طويل من الحروب والصراعات أبرزها المتعلق بإقليم ناغورنو قره باغ الانفصالي الذي استعادت أذربيجان السيطرة عليه سبتمبر الماضي، ما أدى إلى نزوح جماعي للسكان الأرمن من الإقليم.

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