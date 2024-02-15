الأمن القومي للولايات المتحدة يواجه "تهديدا خطيرا" بحسب مشرعين أميركيين

المصدر: أ ف ب

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حذّر مشرعان أميركيان كبيران الأربعاء من أن الولايات المتحدة تواجه "تهديدا خطيرا للأمن القومي" لم يوضحا طبيعته، فيما ذكرت وسيلتان إعلاميتان أن الأمر يتعلق بمحاولة روسيا بناء قدرة نووية فضائية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" وصحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين لم تكشف أسماءهم قولهم إن روسيا تعمل على تطوير سلاح نووي فضائي مضاد للأقمار الاصطناعية.

ونقلت صحيفة التايمز عن مسؤولين قولهم إن روسيا لم تنشر بعد مثل هذا السلاح.

وقال المسؤولان علنا إنه لا داعي للذعر، لكنهما رفضا تقديم تفاصيل، واكتفيا بإصدار بيانات غامضة حول مسألة خطيرة، من المقرر مناقشتها في اجتماع مغلق بين قادة الكونغرس والبيت الأبيض الخميس.

جاء أول تصريح بشأن المسألة من رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي مايكل تورنر الذي تحدث في بيان عن "تهديد خطير للأمن القومي".

وقال تورنر "أطلب من الرئيس (جو) بايدن رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفاؤنا من أن يناقشوا بشكل علني الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد".

ونقلت "إن بي سي" و"سي إن إن" عن مصادر لم تكشفاها أن التهديد يتعلق بقدرة عسكرية روسية "مقلقة للغاية".

ثم أورد تورنر ونظيره الديموقراطي جيم هايمز في رسالة منفصلة إلى المشرعين أن اللجنة "حددت مسألة عاجلة في ما يتعلق بقدرة عسكرية أجنبية مزعزعة للاستقرار ينبغي أن يعرفها جميع صناع القرار في الكونغرس".

وأضافا أن لجنتهما صوتت الثلاثاء لصالح إتاحة المعلومات للمشرعين لمراجعتها حتى الجمعة.

غير أن هايمز حثّ على توخي الحذر في التصريحات العلنية، ووصف في بيان منفصل المعلومات الاستخباراتية السرية التي تم لفت انتباه أعضاء اللجنة إليها بأنها "مهمة" ولكنها ليست "سببا للذعر".

كما حثّ رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على توخي الحذر. وقال للصحافيين في مبنى الكابيتول "ليست هناك حاجة إلى إنذار عام".

وأضاف "سنعمل معا على معالجة هذا الأمر، كما نفعل مع كل الأمور الحساسة التي يتم تصنيفها سرية".

من جهته، أعرب مستشار الأمن القومي جايك ساليفان عن إحباطه من تصريح تيرنر علناً قبل الإحاطة المقررة الخميس لأعضاء مجلس النواب الأربعة في مجموعة "عصابة الثمانية" التي تضم زعماء الحزبين وكبار أعضاء لجنة الاستخبارات.

وقال ساليفان "اختار القيام بذلك. كل ما يمكنني قوله هو أنني أركز على الذهاب لرؤيته والجلوس معه وكذلك الأعضاء الآخرين في +عصابة الثمانية+ غدا".

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