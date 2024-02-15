بايدن أم ترامب؟.. بوتين يكشف عن الرئيس الأمريكي المفضَّل

المصدر: أ ف ب

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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الرئيس الأمريكي المفضَّل من وجهة نظره، مؤكداً استعداده للتعامل مع الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر أياً يكن.

ووصف بوتين، أمس، نظيره الأمريكي جو بايدن بأنه شخص «يمكن توقّع» تصرفاته أكثر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ورداً على سؤال لأحد الصحافيين عمَّن تفضل روسيا أن يفوز في المواجهة المحتملة بين الرئيس الديمقراطي الحالي والمرشح الجمهوري، أجاب بوتين: «بايدن، إنه أكثر خبرة. يمكن توقّع تصرفاته، إنه سياسي من المدرسة القديمة».

وفي تعليق على الانتقادات المتعلقة بعمر بايدن، الذي سيبلغ 82 عاماً بعد أسابيع فقط من الانتخابات، قال بوتين: «عندما التقيت بالسيد بايدن قبل ثلاث سنوات، كان الناس يتحدثون حينها عن عجزه، لكنني لم أر شيئاً من هذا القبيل»، في إشارة على ما يبدو إلى قمة عُقدت في جنيف.

وتُظهر استطلاعات الرأي الأمريكية أن الناخبين لديهم مخاوف حقيقية بشأن عمر بايدن.

وتفاقمت مسألة الكفاءة العقلية للرئيس الأمريكي بعد حادثتين خلط فيهما بين زعماء أوروبيين حاليين وأسلافهم المتوفين.

واضطر البيت الأبيض إلى الدفاع بشدة عن الرئيس الأسبوع الماضي، بعد أن وصفه تقرير لمحقق خاص بأنه «رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة».

ورد بايدن بنفسه بغضب لاحقاً على الاتهام، لكنه فاقم المشكلة لاحقاً من خلال خلطه مجدداً بين رئيسي مصر والمكسيك.

وتعرض ترامب (77 عاماً) للموقف نفسه أخيراً، حين خلط أيضاً بين منافسته على ترشيح الحزب الجمهوري نيكي هايلي ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.

ومع ذلك، أعرب بوتين عن معارضته القوية للسياسة الخارجية لواشنطن في عهد بايدن.

وقال بوتين: «ما يجب علينا فحصه هو الموقف السياسي، وموقف الإدارة الحالية ضار لأقصى حد وخاطئ».

ويأتي تفضيل بوتين العلني لبايدن على الرغم من انتقادات الأخير اللاذعة لبوتين، وبعد أن أعرب ترامب في مناسبات عديدة عن إعجابه بزعيم الكرملين.

كما واجه المرشح الجمهوري انتقادات شديدة بعد أن صرّح أخيراً أنه سيشجع روسيا على مهاجمة أي دولة في حلف شمال الأطلسي لم تدفع ما يستحق عليها من المال لدعم الحلف.

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