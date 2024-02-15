رسالتان من إسبانيا وإيرلندا حول الوضع الحرج في رفح

المصدر: مدريد - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

طلبت إسبانيا وإيرلندا من بروكسل التحقيق «بشكل عاجل» في مدى «احترام» إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس، عبر منصة «إكس».

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي في رسالته «نظراً إلى الوضع الحرج في رفح»، أرسلت الحكومتان الإسبانية والإيرلندية رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطلبان فيها تحقيقاً «عاجلاً في ما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها احترام حقوق الإنسان بغزة».

وفي الرسالة، طلب سانشيز ونظيره الإيرلندي ليو فاراكدار «بتحقيق عاجل في ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لالتزاماتها، بما في ذلك بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تجعل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عنصراً أساسياً في العلاقة» بينهما.

وقالت الرسالة «إذا اتضح أن إسرائيل تنتهك الاتفاقية»، فيجب على المفوضية أن تقترح «إجراءات مناسبة على المجلس للنظر فيها».

وقالت الناطقة باسم المفوضية أريانا بوديستا إن المفوضية تلقت الرسالة وستنظر فيها. ولم تتمكن الناطقة باسم ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي من تحديد طريقة مراجعة المفوضية عنصر حقوق الإنسان بالاتفاقية، لكنها قالت «يجب أن تكون هناك محاسبة على أي انتهاك للقانون الدولي».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز