مصادر: أمريكا رفضت «اقتراح بوتين» لوقف الحرب الأوكرانية

المصدر: موسكو، لندن - رويترز

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قالت ثلاثة مصادر روسية مطلعة، إن الولايات المتحدة رفضت اقتراحاً للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وتجميد الحرب، وذلك بعد اتصالات بين وسطاء، بحسب ما نقلت عنهم «رويترز».

ووفق مراقبين، يفتح رفض اقتراح بوتين الباب أمام دخول الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية عامه الثالث، ويظهر مدى التباعد بين أكبر قوتين نوويتين في العالم.

ونفى مصدر أمريكي حدوث أي اتصال رسمي، وقال إن واشنطن لن تشارك في محادثات لا تكون كييف طرفاً فيها.

وصرحت المصادر الروسية لـ«رويترز»، أن بوتين أرسل إشارات إلى واشنطن في سنة 2023، علناً وسراً، عبر وسطاء، ومنهم شركاء موسكو العرب في الشرق الأوسط وآخرون، تفيد باستعداده لبحث وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وكان بوتين يقترح تجميد الصراع عند الخطوط الحالية، ولم يكن مستعداً للتنازل عن أي من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، ولكن الإشارة قدمت ما عدّه بعضهم في الكرملين أفضل طريق نحو «قدر من السلام».

وقال مصدر روسي كبير، اطلع على المناقشات التي جرت أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري، في تصريح لـ«رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هويته، بسبب حساسية الوضع: «الاتصالات مع الأمريكيين لم تفضِ إلى شيء».

وأكد مصدر روسي ثانٍ، مطلع على الاتصالات، للوكالة، أن الأمريكيين أبلغوا موسكو، عبر وسطاء، أنهم لن يناقشوا وقف إطلاق النار المحتمل من دون مشاركة كييف، وبذلك انتهت الاتصالات بالفشل، أما مصدر ثالث، مطلع على المناقشات، فأفاد: «كل شيء انهار مع الأمريكيين»، وقال إن الأمريكيين لا يريدون الضغط على أوكرانيا.

وقال مسؤول أمريكي، طلب من «رويترز» عدم الكشف عن اسمه، إن الولايات المتحدة لم تشارك في أي مناقشات عبر قنوات خلفية مع روسيا، وإن واشنطن ملتزمة عدم التحرك من دون علم كييف.

جدير بالذكر أنه لم يسبق الكشف عن نطاق الاتصالات أو فشلها إذ يأتي هذا في الوقت الذي ضغط فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مدى شهور، من أجل موافقة الكونغرس على مساعدات أخرى لأوكرانيا، ولكنه واجه معارضة من حلفاء نظيره السابق، دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظاً لترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية.

ورفض الكرملين والبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» التعليق، بحسب ما ذكرت «رويترز».

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