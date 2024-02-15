سيئول: بيونغيانغ مستمرة في اختبار الصواريخ

المصدر: سيئول - أ ف ب

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن الجارة الشمالية أطلقت صباح أمس، صواريخ «كروز» عدة قبالة سواحلها الشرقية، في حلقة جديدة من مسلسل تجارب الأسلحة التي تجريها بيونغ يانغ العام الجاري.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان، بأن «قواتنا رصدت صواريخ «كروز» عدّة، غير محددة، فوق المياه شمال شرقي وونسان، وأجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية، تجري تحليلاً مفصلاً» لهذه التجربة الصاروخية الجديدة.

وأضافت الهيئة أنها «تعزز المراقبة واليقظة وتراقب عن كثب أي إشارات أو أنشطة إضافية من كوريا الشمالية».

وكانت بيونغيانغ أعلنت في وقت سابق، أنها اختبرت بنجاح نظام تحكم جديد لراجمة صواريخ قالت إنّ دورها سيكون «متزايداً» في ساحة المعركة.

وفي يناير الماضي، أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت «نظام أسلحة نووية تحت البحر»، وصاروخاً بالستياً فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب، بعدما أجرت، العام الماضي، العديد من اختبارات الأسلحة.

جدير بالذكر أن اختبارات صواريخ «كروز» لا تخضع للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، وذلك خلافاً للصواريخ البالستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.

كما تعمل صواريخ «كروز» بالدفع النفاث، وتحلّق على ارتفاع أقل من الصواريخ البالستية، ما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر صعوبة.

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