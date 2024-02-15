حدث وتاريخ.. 15 فبراير 1928 الانتداب الفرنسي على سوريا يعين تاج الدين الحسني رئيساً لسوريا. 2022 فيضانات وانهيارات أرضية تقتل 152 شخصاً في بتروبوليس، ريو دي جانيرو في البرازيل. 2004 حفريات تؤدي إلى انهيار جزء من طريق باب المغاربة أحد الأبواب الرئيسة للمسجد الأقصى. 2021 نجوزي أوكونجو إيويالا أول امرأة وأول أفريقية تصبح مديراً عاماً لمنظمة التجارة العالمية. صورة التاريخ: 15 فبراير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App