البيت الأبيض: ذخيرة الجيش الأوكراني تنفد.. وأمننا القومي في خطر

المصدر: أ ف ب

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حذّر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جايك ساليفان، اليوم، من أن ذخيرة الجيش الأوكراني بدأت تنفد، في ظل عرقلة الجمهوريين في الكونغرس حزمة مساعدات ضخمة طلبتها الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن.

وحضّ ساليفان مجلس النواب، الخاضع لهيمنة الجمهوريين، على أن يحذو حذو مجلس الشيوخ، ويقرّ حزمة المساعدات بمليارات الدولارات في أسرع وقت.

وقال ساليفان للصحافيين خلال إيجاز في البيت الأبيض: «لا يمكننا الانتظار أكثر»، مؤكداً أن الشعب الأوكراني ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية تدفع الثمن كل يوم.

وأضاف: «المخاطر تزداد. يزداد ثمن عدم التحرّك أيضاً كل يوم»، مشيراً إلى تلقي تقارير بشكل متزايد عن قيام القوات الأوكرانية بالتقنين في الذخيرة أو حتى نفادها على الخطوط الأمامية».

وتابع: «تواصل القوات الروسية هجماتها سواء برّاً، أو عبر محاولة استنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية»، مشدداً على أن حلفاء الولايات المتحدة وأعداءها «يراقبون ذلك عن كثب».

جاءت تصريحات مستشار الأمن القومي بعد يوم على توجيه بايدن خطاباً متلفزاً للجمهوريين في مجلس النواب حضّهم فيه على إقرار مشروع القانون.

كما ندد بايدن بالتصريحات «الغبية»، التي أدلى بها المرشح الأوفر حظاً لمنافسته في الانتخابات الرئاسية هذا العام دونالد ترامب، حين قال إنّه سيشجع روسيا على مهاجمة أعضاء في حلف شمال الأطلسي إذا لم يفوا بالتزاماتهم المالية.

وأفاد القائد الأعلى الجديد للجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، في وقت سابق اليوم، أن الوضع على الجبهة مع روسيا «معقّد للغاية».

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