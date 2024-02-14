نتانياهو يرفض مقترحاً داخلياً لإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار

المصدر: د ب ا

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وضع جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، بجانب جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، إطار عمل جديد لاتفاق هدنة لإطلاق سراح الرهائن، ورفضه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وفقا لما ذكرته هيئة البث العام (كان).

ولم يتم ذكر تفاصيل الإطار، لكن الهيئة قالت إن الاقتراح تم وضعه من قبل رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار والميجور جنرال نيتسان ألون، الذي يقود جهود الاستخبارات للعثور على المختطفين، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وجرت مناقشة الاقتراح مع نتانياهو عدة مرات، وفقا للتقرير، وتم طرحه مؤخرا خلال اجتماع تحضيري لمحادثات القاهرة مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأضافت الصحيفة أن نتانياهو أصدر كذلك تعليماته للثلاثي بالتوجه إلى القاهرة "للاستماع فقط" إلى المحادثات، دون تقديم أفكار جديدة أو تقديم رد رسمي على مطالب حركة حماس.

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