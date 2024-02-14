الجيش الإسرائيلي يبث فيديو يظهر السنوار داخل نفق في 10 أكتوبر

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

عرض الجيش الإسرائيلي الثلاثاء للمرة الأولى مقطعا مصورا قال إنه يظهر زعيم حماس في قطاع غزة يحيى السنوار داخل نفق في العاشر من اكتوبر، اي بعد ثلاثة أيام من الهجوم الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري في مداخلة متلفزة إن المشاهد التي تظهر السنوار يسير داخل نفق مع قسم من عائلته، مصدرها كاميرا مراقبة عثر عليها خلال عملية للقوات الخاصة.

وأضاف "إنها نتيجة مطاردتنا، هذه المطاردة لن تتوقف حتى نعتقله (السنوار) حيا أو ميتا".

وأورد الجيش أن الفيديو يظهر العقل المدبر لهجوم السابع من اكتوبر، "يفر مع اولاده وإحدى زوجاته، يرافقهم شقيقه ابراهيم السنوار".

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق في شكل مستقل من صحة الفيديو الذي صور بالأبيض والاسود ويظهر فيه رجل يقود امرأة وثلاثة اطفال ورجلا آخر قدم على أنه يحيى السنوار.

وتابع دانيال هغاري "هذا الفيديو أو سواه ليس مهما في الواقع. المهم هي المعلومات الاستخباراتية التي نجمعها والتي ستتيح لنا العثور على كبار المسؤولين في حماس والرهائن".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الاسبوع الفائت أن السنوار "يفر من مخبأ الى آخر"، فيما تواصل القوات الاسرائيلية التي تتقدم في جنوب قطاع غزة قصف خان يونس، مسقط رأسه.

اندلعت الحرب في 7 أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصًا، معظمهم مدنيّون، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسميّة إسرائيليّة.

وردّت إسرائيل بحملة قصف مركّز أتبعتها بهجوم برّي واسع في القطاع، ما أسفر عن مقتل 28473 شخصا في قطاع غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز