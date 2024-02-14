شكوى عاجلة من جنوب أفريقيا لـ«العدل الدولية» بشأن رفح

المصدر: جوهانسبيرغ - رويترز

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قدمت دولة جنوب أفريقيا طلباً عاجلاً إلى محكمة العدل الدولية، بخصوص الهجوم المزمع من قبل الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، بحسب ما أوردت «رويترز»، أمس، في وقت ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن تل أبيب لم تتواصل معه بشأن خطة لإخلاء منطقة رفح.

وأعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا، في بيان، أن البلاد قدمت الطلب العاجل لتنظر محكمة العدل الدولية في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح، وتحديد ما إذا كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.

قلق بالغ

وأفاد البيان بأن الحكومة قالت في طلبها، الذي قدمته للمحكمة، أول من أمس، إنها تشعر بقلق بالغ من «أن يكون الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، وفقاً لما أعلنته إسرائيل، قد أدى بالفعل وسيؤدي إلى المزيد من الأضرار والقتل والدمار على نطاق واسع». وأضافت: «سيكون هذا انتهاكاً خطيراً، لا يمكن تداركه لكل من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وحكم المحكمة الصادر في 26 يناير 2024».

يأتي هذا بعد سلسلة هجمات كثيفة للجيش الإسرائيلي، منذ الأحد الماضي، استهدفت مناطق سكنية، ما أسفر عن سقوط المئات.

جدير بالذكر أن محكمة العدل أصدرت يناير الماضي قراراً يطالب إسرائيل باتخاذ كافة التدابير لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين الوضع الإنساني في غزة. إذ حظي القرار بترحيب عربي ودولي واسع، فيما لقي إدانة من الجانب الإسرائيلي.

لا خطة

في الغضون، صرح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايرك، لـ«رويترز» أن إسرائيل لم تتواصل مع المكتب بشأن خطة لإخلاء منطقة رفح في قطاع غزة، سواء بشكل منفرد أو مشترك، مضيفاً إن المكتب لن يشترك في أي إجلاء قسري حتى إذا تواصلت معه تل أبيب في هذا الخصوص.

وعلق لايرك حول خطط رفح: «لم يتواصل المسؤولون الإسرائيليون معنا بشكل رسمي مطلقاً». وتابع: «بعيداً عن هذا الأمم المتحدة لا تشارك في إجلاء قسري أو غير طوعي.. ليست هناك خطة في الوقت الراهن لتسهيل إجلاء المدنيين».

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