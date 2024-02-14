الجيش الروسي يتقدم ويفصل شمال أفدييفكا عن جنوبها

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أعلن الجيش الروسي، أمس، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 63 مسيّرة أوكرانية في منطقة دونيتسك، وفي كل من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، بالتزامن مع تمكن قواته من اختراق الدفاعات الأوكرانية في مدينة أفدييفكا، بعد 4 أشهر من القتال، حيث اقترب من الطريق الرئيسي الذي تتلقى عبره الحامية الأوكرانية الإمدادات.

وتمكن الجيش الروسي خلال الأيام القليلة الماضية من تحقيق تقدم مهم في المدينة الواقعة إلى الشمال من دونيتسك، من الشمال والشرق والجنوب. غير أن التقدم الأبرز خلال اليومين الماضيين كان تقدم القوات الروسية إلى البحيرة الزرقاء (أو بحيرة مقلع الحجارة) ومنها إلى وسط المدينة والسيطرة على خطوط السكك الحديدية والمنازل الصيفية بينهما، ثم انتقاله إلى أقصى غرب المدينة، حيث طريق الإمداد الرئيسي للقوات الأوكرانية في المربع التاسع، وهي المنطقة شبه الحصينة في المدينة، كما أنها مقر الحامية الأوكرانية الرئيسي فيها، حسب ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية».

وبسيطرته على مصنع مواد البناء وطريق الإمداد الرئيسي، يفصل الجيش الروسي منطقة مصنع الفحم في شمال المدينة، حيث تتمركز قوات أوكرانية كبيرة، عن جنوبها، حيث مقر الحامية الأوكرانية الرئيسي، فيما يتواصل الضغط على القوات الأوكرانية من الجنوب والجنوب الغربي.

وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أنه طلب من القوات الأوكرانية الانسحاب من المدينة خشية وقوعها في دائرة الحصار، خصوصاً وأن القوات الروسية تقدمت إلى الجنوب الغربي من أفدييفكا، نحو طريق رئيسي يمكن استغلاله كطريق آخر للإمداد للقوات الأوكرانية.

63 مسيرة

في الأثناء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 63 مسيّرة أوكرانية في دونيتسك، وفي كل من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا.

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 63 طائرة من دون طيار أوكرانية في مناطق كريمينيتس وألكساندروفكا وكليشيفكا ومزيفوي من دونيتسك، وليوبيموفكا ودودشاني في مقاطعة خيرسون، وباسان في مقاطعة زابوروجيا، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ من طراز «هيمارس».

إلى ذلك، قال مسؤولون ووسائل إعلام أوكرانية إن روسيا هاجمت مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة أمس، ما ألحق أضراراً بمحطة للكهرباء وأدى لقطع إمدادات المياه عن بعض السكان.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق «تيليجرام»أن المدينة التي يسكنها أقل من مليون نسمة بقليل تعرضت لهجوم بصاروخ وأربع مجموعات من الطائرات المسيرة اقتربت من الجنوب والشرق والشمال. وقالت إنها أسقطت 16 طائرة مسيرة من أصل 23.

وقالت شركة دي.تي.إي.كيه، أكبر مزود خاص للكهرباء في أوكرانيا، إن محطة تعرضت لأضرار جسيمة. وأضافت أنه لم تقع إصابات.

ولم تذكر الشركة موقع محطة الكهرباء، لكن شركة مرافق المياه في دنيبرو قالت على تيليجرام إنه «بسبب انقطاع التيار الكهربائي»، جرى تعليق إمدادات المياه جزئياً. وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن محطة كهرباء في دنيبرو تعرضت لهجوم.

وقال سيرهي ليساك حاكم المنطقة صباح الثلاثاء، إن البنية التحتية للكهرباء تعرضت للقصف، لكن لم يذكر المزيد من التفاصيل. وأضاف أنه تم تدمير عشر طائرات مسيرة فوق المدينة.

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