ترامب يطالب المحكمة العليا برد الحصانة ووقف محاكمته

المصدر: واشنطن - وكالات

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أبدت كامالا هاريس نائب رئيس الولايات المتحدة، الاستعداد لخدمة بلادها كنائب للرئيس وتولي القيادة في البيت الأبيض، في ظل تجدد الجدل حول تقدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في السن وقدراته الذهنية، متابعة أن أي شخص يرى نشاطها سيخلص إلى أنها قادرة تماماً على تولي قيادة الولايات المتحدة.

وردت كامالا هاريس، صراحة على سؤال عمّا إذا كانت مخاوف الناخبين بشأن سن بايدن يجب أن تقنعهم بأنها مستعدة للخدمة، فقالت: «أنا مستعدة للخدمة. ليس هناك شك في ذلك». وأكدت: «كل من يراني في العمل يعي تماماً قدرتي على القيادة».

جاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، بعد يومين من تقرير المستشار الخاص بشأن تعامل بايدن مع الوثائق السرية، ما زاد المخاوف بشأن الصحة العقلية لبايدن البالغ من العمر 81 عاماً.

وقال التقرير إن بايدن أظهر «قدرات متضائلة» في المقابلات، ووصفه بأنه «رجل مسن يعاني ضعف الذاكرة». ومؤخراً، سيطرت القدرات العقلية والصحية لبايدين على الساحة، إذ ظهرت مخاوف لدى كثير من الأمريكيين بشأن توليه فترة رئاسية جديدة، في ظل تقارير طبية تفيد بضعف ذاكرته، وكونه غير مناسب للمنصب.

جدير بالذكر أن النتائج كثفت التدقيق على هاريس (59 عاماً)، أول امرأة تشغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة، اتسمت فترة ولايتها بانتقادات لمهاراتها السياسية. وأفادت الصحيفة بأن ما كان حديثاً خافتاً بشأن ما إذا كانت هاريس يمكن أن تصعد إلى الرئاسة، أصبح الآن يتسرب إلى العلن.

وقالت جنيفر بالمييري، التي عملت في إدارتي الرئيسين الأسبقين، باراك أوباما، وبيل كلينتون، و«حملة هيلاري كلينتون 2016»: «سيكون هناك دائماً الكثير من التدقيق والضغط على كامالا في حملة 2024، وحانت هذه اللحظة هنا الآن. أعتقد أن تقرير المحقق الخاص قد سرع نوعاً ما من تلك اللحظة».

يشار إلى أن هاريس، والبيت الأبيض، انتقدا، الجمعة، تقرير المستشار الخاص، بسبب أنه خلص إلى أن بايدن يعاني سقطات كبيرة في الذاكرة خلال المقابلات.

ترامب و«الحصانة»

في الغضون، طعن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام المحكمة العليا، في قرار أصدرته محكمة استئناف فيدرالية، قضت فيه بعدم تمتّع ترامب بحصانة تحميه من الملاحقة القضائية في جرائم متهم بارتكابها خلال ولايته.

وطالب ترامب من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة، البتّ في جواز محاكمته من عدمه عن مساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام بايدن. يضاف القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا، إلى متاعب قانونية أخرى يواجهها ترامب البالغ 77 عاماً.

ويواجه ترامب أيضاً اتهامات بالتدخل في انتخابات 2020 بولاية جورجيا، كما يُتهم في فلوريدا بالاحتفاظ بوثائق بالغة السرية بشكل غير قانوني أخذها لدى مغادرته البيت الأبيض.

ومثُل ترامب أمام محكمة فيدرالية في فلوريدا، الاثنين، في جلسة مغلقة عقدت في إطار قضية احتفاظه بوثائق سرية، في حين يتباحث المحامون في هويات الأشخاص الذين سيتاح لهم الاطّلاع على الأدلة الحساسة.

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