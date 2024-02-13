بعد تعافيه .. وزير الدفاع الأمريكي يستأنف مهام

المصدر: أ ف ب

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يتوقع أن يستأنف وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن مهامه اليوم بعدما تعافى من علاج خضع له في ظل تخدير عام إثر نقله الى المستشفى في ضاحية واشنطن، وفق ما نقل البنتاغون عن أطبائه في بيان الاثنين.

وكتب الاطباء "نتوقع تعافيا ناجحا"، مع "عدم توقع إقامة أطول في المستشفى" لوزير الدفاع الذي ادخل الأحد الى وحدة العناية المركزة بسبب مشكلة في المثانة.

وسبق أن نقل أوستن مرارا الى المستشفى من دون إبلاغ البيت الابيض بسبب إصابته بسرطان البروستات.

وتوقع الاطباء بحسب بيان البنتاغون ألا تؤثر مشكلة المثانة على تشخيص إصابة الوزير بالسرطان الذي "يظل وضعه ممتازا".

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