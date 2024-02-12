الكونغرس يمرر بيع «إف 16» لتركيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلن السفير الأمريكي في تركيا، أمس، أن الكونغرس «وافق» رسمياً على بيع مقاتلات «إف 16» لتركيا، الأمر الذي ينهي أشهراً من المفاوضات بين واشنطن وأنقرة في هذا الصدد.

وقال السفير جيف فليك في رسالة نشرتها السفارة الأمريكية في أنقرة على منصة «X»: إن «قرار الكونغرس بالموافقة على أن تحوز تركيا 40 مقاتلة إف - 16، و79 مجموعة للتطوير يشكل تقدماً كبيراً». وكانت الحكومة الأمريكية وافقت في 26 يناير الفائت على هذه الصفقة البالغة قيمتها 23 مليار دولار، بعد ثلاثة أيام من مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وتم إبلاغ الكونغرس في اليوم نفسه بالطلب التركي في شأن المقاتلات، وكان أمامه خمسة عشر يوماً لإبداء رفضه، الأمر الذي لم يحصل.

وأوضح مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لم توافق على بيع المقاتلات إلا بعدما تلقت من تركيا في شكل ملموس أدوات مصادقتها على انضمام السويد إلى «الناتو»، ما يعكس الطابع البالغ الحساسية للمفاوضات، التي سبقت التوصل إلى الاتفاق. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عطل انضمام السويد إلى الحلف طوال عشرين شهراً، مشترطاً موافقة أمريكية «متزامنة» على بيع المقاتلات لبلاده.

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