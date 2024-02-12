حدث وتاريخ.. 12 فبراير 1955 الاتحاد السوفييتي يبدأ إنشاء محطة بايكونور لإطلاق السفن الفضائية في جمهورية كازاخستان. 2016 أول لقاء بين بابا للكنيسة الكاثوليكية (فرانسس) ورأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. 2002 بدء محاكمة الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش بمقر محكمة العدل الدولية في لاهاي. 1941 القوات الألمانية تصل إلى شمال أفريقيا، وتبدأ استعداداتها للهجوم على الاتحاد السوفييتي. صورة التاريخ: 12 فبراير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App