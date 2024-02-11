القوات الروسية تعلن مقتل 140 جندياً أوكرانياً خلال 24 ساعة

المصدر: د ب ا

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أعلن المتحدث باسم المجموعة القتالية المركزية الروسية، ألكسندر سافتشوك، لوكالة تاس الروسية للأنباء، أن وحدات من المجموعة صدت هجوما شنه اللواء الميكانيكي 63 الأوكراني قرب قطاع كراسني ليمان من خط الاشتباك وكبده نحو 140 جنديا.

وقال سافتشوك "بالقرب من تشيرفونايا ديبروفا، صدت وحدات من المجموعة القتالية، بدعم من نيران المدفعية، هجوما شنته مجموعة هجومية من اللواء 63 الميكانيكي الأوكراني"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف سافتشوك "تكبد العدو نحو 140 جنديا وثلاث سيارات ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر من طراز"دي-30" عيار 122 ملم".

وأكد سافتشوك "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أصابت القوات الروسية نحو 100 هدف أوكراني، منها أكثر من 50 قطعة مدفعية ميدانية وأربعة معاقل و40 منطقة تمركزت فيها قوات العدو مع معداتها قرب تورسكوي وجريجوروفكا.

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