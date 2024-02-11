حدث وتاريخ.. 11 فبراير 1873 الإعلان عن الجمهورية الإسبانية الأولى التي استمرت حتى نهاية 1874. 1945 الزعماء السوفييتي والأمريكي والبريطاني يوقعون اتفاق يالطا الذي أسس لمجلس الأمن. 1990 الإفراج عن نيلسون مانديلا بعد سجن 27 عاماً من قبل سلطة جنوب أفريقيا العنصرية. 2011 تخلي الرئيس المصري حسني مبارك عن منصبه..أعلن ذلك نائبه عمر سليمان. صورة التاريخ: 11 فبراير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1873 الإعلان عن الجمهورية الإسبانية الأولى التي استمرت حتى نهاية 1874. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App