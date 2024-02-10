القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينياً وتغلق مداخل بلدة شمال الخليل

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، 14 فلسطينيا وأغلقت عدة طرق في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر أمنية قولها إن ذلك جاء بعد "دهم وتفتيش منازل المعتقلين، كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل، وعبثت بمحتوياتها، أثناء عملية الاقتحام".

ووفق المصادر، "أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة بالسواتر الترابية، وتشمل سبعة مداخل، وطرقا فرعية أخرى".

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار القتال العنيف بين قواته وعناصر حركة "حماس" في مدينة "خانيونس" جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى وسط وشمال القطاع.

وأضاف الجيش أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات على أهداف مختلفة لحركة "حماس"، بمختلف أنحاء القطاع، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وفي وسط غزة، ذكر الجيش الإسرائيلي أن لواء "ناحال" قتل العديد من عناصر حماس وأسر آخرين، في الساعات الـ24 الماضية.

وفي غرب خانيونس، داهمت كتيبة من الكوماندوز العديد من مواقع حماس، وضبطت أسلحة ومعدات عسكرية، حسب الجيش الإسرائيلي.

وأيضا في غرب مدينة "خانيونس"، ذكر الجيش أن لواء "مظليين" ولواء "مظليين احتياطي" قتلوا العديد من مسلحي حماس وصادروا أسلحة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافها التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الرهائن الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع، بحسب القادة الإسرائيليين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز