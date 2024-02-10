"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، الجمعة، أنها خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية.

جاء هذا التخفيض بعد أن انتهت موديز من مراجعتها لأوضاع إسرائيل التي تخوض حرباً مع حركة (حماس).

وذكرت موديز أن السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف هو الحرب الدائرة مع حماس وتداعياتها الأوسع التي تزيد من المخاطر السياسية على إسرائيل.

وأضافت أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله اللبنانية في الشمال لا تزال قائمة، ما يثير احتمال حدوث تأثير سلبي كبير في الاقتصاد الإسرائيلي.

وتوقعت موديز ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب.

وفي تعقيبه على خفض "موديز" تصنيف بلاده قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: اقتصاد إسرائيل متين وخفض التصنيف الائتماني سببه أن إسرائيل في حالة حرب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز