حدث وتاريخ.. 10 فبراير 1943 الزعيم الجزائري فرحات عباس يصدر بياناً للشعب أصبح مرجعياً لثورة التحرير. 1990 الإفراج عن زعيم المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا بعد سجن استمر 27 عاماً. 2011 الرئيس المصري محمد حسني مبارك يفوض صلاحياته لنائبه عمر سليمان. 2016 كوريا الجنوبية توقف تشغيل مجمع كايسونغ الصناعي المشترك مع جارتها الشمالية. صورة التاريخ: 10 فبراير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1943 الزعيم الجزائري فرحات عباس يصدر بياناً للشعب أصبح مرجعياً لثورة التحرير. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App