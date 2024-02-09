بوريل: الخطة الإسرائيلية لمهاجمة رفح في جنوب قطاع غزة "تثير القلق"

المصدر: أ ف ب

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أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، أن الخطة الإسرائيلية لمهاجمة مدينة رفح، آخر ملاذ للنازحين بسبب الحرب في قطاع غزة، "تثير القلق".

وكتب بوريل على منصة إكس أن "المعلومات التي تتحدث عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح تثير القلق"، مضيفاً أن "هذا الأمر ستكون له تداعيات كارثية، تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً، فضلاً عن خسائر لا تحتمل في صفوف المدنيين".

وأضاف أن "1,4 مليون فلسطيني موجودون حالياً في رفح، من دون مكان آمن يتوجهون إليه، يواجهون الجوع".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر جيشه، الجمعة، بإعداد "خطة لإجلاء" المدنيين من رفح، مع خشية الولايات المتحدة والأمم المتحدة من هجوم محتمل لإسرائيل على هذه المدينة التي تشكل ملاذاً أخيراً للنازحين من الحرب في قطاع غزة.

وبعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل و(حماس) في السابع من أكتوبر، تتجه الأنظار إلى رفح القريبة من الحدود مع مصر، والتي تؤوي أكثر من مليون نازح فرّوا من الدمار والمعارك في باقي مناطق القطاع المحاصر.

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