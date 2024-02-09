«مسنّ ذاكرته سيئة».. المدعي الخاص يبرّئ بايدن بقضية الوثائق السرية

المصدر: أ ف ب

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قرّر المدعي الخاص المكلّف التحقيق في اتّهام الرئيس الأمريكي جو بايدن بسوء التعامل مع وثائق سرية، عدم التوصية بملاحقته قضائياً، وذلك في تقريره الذي صدر أمس.

وخلص المدعي الخاص، روبرت هور، الذي عيّنه وزير العدل ميريك غارلاند في يناير 2023، إلى أن «لائحة الاتهام لن تكون مبرّرة»، واصفاً بايدن بأنه «رجل مسنّ صاحب ذاكرة سيّئة».

وعلى الأثر، رحب محامي البيت الأبيض ريتشارد سوبر، في بيان، بقرار المدعي الخاص عدم ملاحقة بايدن في قضية الوثائق السرية.

لكنه تدارك: «نرفض عدداً من التعليقات غير الصحيحة التي في غير مكانها في تقرير المدعي الخاص» الذي وصف بايدن (81 عاما) بأنّه «رجل مسنّ ذو ذاكرة سيئة».

وأضاف سوبر: «رغم ذلك، فإنّ القرار الأهمّ للمدّعي الخاص، أي بعدم الملاحقة، يستند في شكل متين إلى الوقائع والأدلة».

من جهته، اعتبر بايدن أن «القضية مغلقة»، وقال، في بيان: «طوال مسيرتي كمسؤول سياسي، عملت دائماً لحماية أمن أمريكا. أتعامل مع هذه الموضوعات بجدية، ولم يشكّ أحد في ذلك أبداً».

وعلَّق رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون، على تقرير المدّعي الخاص، واصفاً بايدن بأنه «ليس أهلاً» لتولي الرئاسة.

وقال جونسون، الذي يعتبر حليفاً للرئيس السابق دونالد ترامب، إن «الرجل الذي يُعتبر أكثر عجزاً من أن يتمّ تحميله مسؤولية سوء إدارة معلومات سرية هو بالتأكيد ليس أهلاً لتولي المكتب البيضوي» في البيت الأبيض.

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