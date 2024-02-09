تعيين رئيس الاستخبارات الإثيوبية نائباً لرئيس الوزراء

المصدر: عواصم - وكالات

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أفادت وسائل إعلام رسمية، أمس، بأن البرلمان الإثيوبي وافق، على تعيين رئيس الاستخبارات والأمن الوطني الإثيوبي، تمسجين تيرونه، نائباً لرئيس الوزراء، خلفاً لدمقي مكونن، الذي شغل المنصب لأكثر من 11 عاماً.

بالإضافة إلى ذلك، قبل البرلمان ترشيح السفير السابق لدى الأمم المتحدة، تاي أتسكي سيلاسي، لتولي منصب وزير الخارجية. وشغل مكونن أيضاً منصب وزير الخارجية منذ عام 2020.

وانتخب تيرونه، الذي قاد تنسيق تعامل الحكومة مع الصراع الذي اندلع العام الماضي في منطقة أمهرة، أواخر يناير الماضي، خلفاً لمكونن في منصب نائب رئيس حزب «الازدهار» الحاكم. إذ عادة ما يشغل نائب رئيس الحزب، منصب نائب رئيس الوزراء.

وتولى مكونن منصبه بعد وفاة رئيس الوزراء، ملس زيناوي، عام 2012، واستمر في عمله خلال فترة مضطربة في السياسة الإثيوبية، حتى مع إعادة تنظيم صفوف الحزب الحاكم بعد تولي آبي أحمد السلطة عام 2018.

وعين آبي أحمد، دمقي مكونن، وزيراً للخارجية بعد أيام من اندلاع الحرب الأهلية في إقليم تيغراي، شمالي البلاد، نوفمبر 2020، التي استمرت عامين.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية، أنه جرى تعيين المسؤول السابق في منظمة الصحة العالمية، مكديس دابا، خلفاً لوزير الصحة، ليا تاديسي.

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