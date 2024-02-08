زيلينسكي يعين قائد القوات البرية الاوكرانية قائداً جديداً للجيش

المصدر: أ ب

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التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأعلى قائد عسكري رتبة في أوكرانيا يوم الخميس، ليبلغه بأن الوقت قد حان لتولي قائد جديد قيادة الجيش، في إشارة إلى تغيير كبير في استراتيجية الحرب في أوكرانيا.

وفي منشور على موقع اكس قال زيلينسكي إنه وجه الشكر للجنرال فاليري زالوجني على خدمته لمدة عامين كقائد أعلى للقوات المسلحة، وناقش معه البدائل المحتملة للمنصب العسكري الأعلى، وقال زيلينسكي "حان الوقت لمثل هذا التجديد".

يقول زيلينسكي إنه عين الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، لقيادة الجيش.

ويشارك سيرسكي (58 عاما) منذ عام 2013 في جهود الجيش الأوكراني لاعتماد معايير الناتو.

ولم يعلن زالوجني، في رسالة على تطبيق تليغرام، عن تنحيه، لكنه قال إنه يقبل أن "على الجميع التغيير والتكيف مع الحقائق الجديدة" ويتفق على أن هناك "حاجة إلى تغيير نهج واستراتيجية" الحرب.

جاء ذلك بعد أيام من التكهنات التي أثارتها تقارير وسائل الإعلام المحلية بأن زيلينسكي سيقيل زالوجني، في خطوة تعد أكبر تغيير في القيادة العسكرية الاوكرانية منذ الغزو الروسي للبلاد.

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