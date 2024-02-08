واشنطن تؤكد مواصلة الدعم العسكري لكييف

المصدر: بروكسل - وكالات

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أكدت واشنطن مواصلة الدعم والمساعدة العسكرية لكييف، في وقت اعتبر حلف شمال الأطلسي «الناتو» أن موافقة الكونغرس الأمريكي على مواصلة دعم أوكرانيا هو «أمر أساسي».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك، داخل مقر «الناتو» في بروكسل، أمس، جمع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك ساليفان، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرغ. وقال ساليفان إن الولايات المتحدة «تستطيع.. وستواصل» تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا.

وأضاف: «لا بديل من التزام الولايات المتحدة بتقديم مستوى من الموارد يتيح لأوكرانيا أن تمتلك المدفعية وأنظمة دفاع جوي وقدرات أخرى تحتاج إليها». ورداً على سؤال عن مستوى المساعدة العسكرية الأوروبية لأوكرانيا، قال ساليفان إن «الصورة العامة لتقاسم العبء، ولمساهمات الحلفاء بالنسبة إلى أوكرانيا تبدو في وضع سليم».

وأضاف: «قدمت الولايات المتحدة مساهمة كبيرة خلال العامين الأخيرين، مع العديد من الشركاء الأوروبيين، الذين قاموا بالأمر نفسه. إن الدعم الشامل لأوروبا، بما في ذلك على صعيد الدفاع، كان صلباً، وتجاوز المتوقع في بداية العملية. من المؤكد أن هناك فوارق بين الدول. ولا أريد الحديث هنا عن دولة محددة».

بينما أكد ستولتنبرغ أنه من المهم أن يوافق الكونغرس الأمريكي على الدعم المستمر لكييف في المستقبل القريب. وقال: إن «توافق الكونغرس الأمريكي على مواصلة دعم أوكرانيا في مستقبل قريب هو أمر مهم وأساسي».

وتابع ستولتنبرغ أن دعم كييف «ليس عملاً خيرياً، بل يتصل بأمننا»، مفيداً بأن «انتصاراً روسياً سيضعفنا، ولن يشجع موسكو فحسب، بل أيضاً الصين، وإيران، وكوريا الشمالية».

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