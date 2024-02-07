الموساد يدرس رد حماس على اتفاق التهدئة في غزة

المصدر: وكالات

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" يدرس رد حركة حماس على مقترح التهدئة في غزة.

وجاء في بيان المكتب أن "الوسيط القطري أبلغ الموساد برد حماس. يجري المسؤولون المعنيون بالمفاوضات تقييما لتفاصيل (هذا الرد) بتمعّن".

من جهة أخرى، أعلنت كندا الثلاثاء فرض عقوبات على قادة حركة حماس والجماعات التابعة لها الذين تقول أوتاوا إنهم يقفون وراء هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وتأتي الخطوة بعد أسبوعين من فرض بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات جديدة على خمسة أشخاص وكيان أساسي على صعيد تمويل حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.

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