في خطوة تاريخية .. الجمهوريون يصوّتون على عزل وزير الهجرة الأمريكي

المصدر: ا ف ب

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يصوّت النواب الجمهوريون الثلاثاء على عزل وزير الهجرة أليخاندرو مايوركاس المعين من الرئيس الأمريكي جو بايدن إذ يحمّلونه مسؤولية التسبب في أزمة هجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في خطوة تاريخية لم يتخذها الكونغرس منذ ما يقارب 150 عاما.

وقال مايك جونسون رئيس مجلس النواب الذي سيتخذ بعد الظهر القرار بشأن مصير الوزير البالغ من العمر 64 عاما "إنه المسؤول الرئيسي عن الكارثة".

وفرص اقالة أليخاندرو مايوركاس من منصبه في نهاية إجراءات المساءلة ضعيفة جدا لكن الوضع مع ذلك لا يزال يطرح معضلة لجو بايدن، قبل تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

ويتهم الجمهوريون ومعظمهم مقربون من الرئيس السابق دونالد ترامب، الرئيس الديمقراطي بالسماح بـ"غزو" البلاد، مشيرين الى العدد القياسي للمهاجرين الذين تم اعتقالهم على الحدود، وهو 302 ألف مهاجر في ديسمبر.

وقلل الديموقراطيون من شأن هذا الإجراء متهمين الجمهوريين بجعل الوزير كبش فداء في عام الاستحقاق الرئاسي.

واتهم الرئيس جو بايدن الثلاثاء خصمه الجمهوري دونالد ترامب بـ"استغلال" قضية الهجرة التي أثارت نقاشات حادة في الكونغرس الأمريكي.

وصرح الرئيس الديموقراطي خلال كلمة ألقاها من البيت الأبيض بأن "دونالد ترامب يفضل استغلال هذه القضية بدلا من حلها".

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