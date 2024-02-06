ريشي سوناك يطمئن: السرطان الذي يعاني منه الملك تشارلز الثالث «تمّ اكتشافه مبكراً»

المصدر: أ ف ب

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أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء أنّ السرطان الذي يعاني منه الملك تشارلز الثالث "اكتشف مبكراً". وذلك بعد الإعلان أن الملك سيغيب عن الحياة العامّة لفترة غير محدّدة، بعد 17 شهراً فقط من اعتلائه العرش بسبب المرض.

وقال سوناك لشبكة "بي بي سي" الإخبارية البريطانية، "لحسن الحظ تم اكتشاف (السرطان) مبكراً والجميع يتمنّى له أن يتلقى العلاج الذي يحتاجه ويتعافى تماماً".

وأضاف "أنا بالطبع على اتصال منتظم مع (الملك) وسأواصل التواصل معه كالمعتاد".

ولم يتم تحديد "نوع السرطان" الذي يعاني منه تشارلز الثالث. وقد بدأ العلاج الاثنين في لندن، ثمّ قضى الليلة في المنزل، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وتصدّرت صورة الملك البالغ 75 عاما الصفحات الأولى من الصحف البريطانية. وعنونت صحيفة "ذي صن" "أنا مصاب بالسرطان"، بينما عنونت "ذا ميرور" "صدمة سرطان الملك"، وكتبت "ذي تلغراف" "الملك مصاب بالسرطان".

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