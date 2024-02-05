جورجيا تحبط تهريب 6 عبوات ناسفة من أوكرانيا إلى روسيا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت السلطات الجورجية، اليوم، أنها أحبطت خطة أوكراني أراد تهريب عبوات ناسفة من بلاده إلى روسيا عبر الأراضي الجورجية.

وقالت أجهزة الأمن الجورجية إن ست عبوات ناسفة أُدخلت إلى جورجيا في 19 يناير من أوديسا في جنوب أوكرانيا، على متن شاحنة صغيرة مملوكة لأوكراني، مشيرةً إلى أن العبوات تحتوي على 14 كيلوغراماً من مادة السيفور الشديدة الانفجار.

وتمت مصادرة ثلاث عبوات عند نقطة حدودية بين جورجيا وروسيا، وعُثر على ثلاث في العاصمة تبليسي، بحسب السلطات الجورجية.

وأندريه شارشيدزه، وهو أوكراني من أصل جورجي، متهم بأنه العقل المدبر للعملية.

وأضافت الأجهزة الأمنية أن سبعة جورجيين وثلاثة أوكرانيين وأرمنيين اثنين شاركوا في عملية النقل دون أن يعلموا أنها متفجرات.

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