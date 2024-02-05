حدث وتاريخ.. 05 فبراير 1887 الدولة العثمانية تبدأ اختبارات الغوص لأول غواصة، وكانت باسم «عبد الحميد». 1962 الرئيس الفرنسي شارل ديغول ينادي باستقلال الجزائر بعد استعمار بدأ عام 1830. 1983 بدء محاكمة كلاوس باربي المسؤول بـ«الغستابو» في ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. 2020 «الشيوخ» يُبرئ الرئيس ترامب من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. صورة التاريخ: 05 فبراير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1887 الدولة العثمانية تبدأ اختبارات الغوص لأول غواصة، وكانت باسم «عبد الحميد». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App