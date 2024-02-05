حدث وتاريخ.. 05 فبراير

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التاريخ:
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1887 الدولة العثمانية تبدأ اختبارات الغوص لأول غواصة، وكانت باسم «عبد الحميد».

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