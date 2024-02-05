الجيش الروسي يعلن تحسين مواقعه على الجبهة

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أعلنت القوات الروسية أنها حسنت مواقع تموضعها على مقطع من خط المواجهة مع أوكرانيا، فيما أكدت مصادر روسية، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الأوكراني الذي استهدف مخبزًا في مدينة ليسيتشانسك المحتلة بشرقي أوكرانيا، إلى 28 شخصاً، بينهم طفل.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً مفصلاً بشأن آخر نتائج العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وذكرت الوزارة أن نحو 720 عسكرياً أوكرانياً لقوا حتفهم، بعمليات للقوات الروسية، خلال الساعات الـ 24 الماضية. كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 97 طائرة مسيرة أوكرانية في لوغانسك وخاركوف وزابوريجيا. وأعلنت أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على اتجاه كراسني ليمان.

وكانت القوات الروسية أعلنت السبت، أن كييف ضربت مبنى يضم مخبزاً يرتاده الكثير من الأشخاص في نهاية الأسبوع.

زيلينسكي بالجبهة

من جانب آخر، أعلن الجيش الأوكراني أن قواته صدت 27 هجوماً روسياً على أفدييفكا، وعلى بلدة نوفوكالينوف المجاورة.

وتفقّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، القوات في بلدة روبوتين الواقعة على خط الجبهة الجنوبية، والتي استعادتها كييف من القوات الروسية الصيف الماضي، ولكنها تتعرض مجدداً لهجوم عنيف.

وذكر بيان أرسله مكتب الرئيس الأوكراني، عبر البريد الإلكتروني، أن زيلينسكي استمع إلى تقرير عن الوضع الحالي في ساحة المعركة، وتحدث عن التحصينات والبنية التحتية الحيوية. لكن لم يتضح متى تمت الزيارة.

وقال زيلينسكي «إنه لشرف لي أن أكون هنا اليوم، لدعمكم وتقديم الأوسمة».

وأضاف زيلينسكي «إن هذه المهمة الصعبة والحاسمة، تقع على عاتقكم للتصدي للعدو، والانتصار في هذه الحرب».

تأتي زيارة زيلينسكي، في وقت تستمر التكهنات حول اعتزامه إقالة قائد الجيش الأوكراني قريباً.

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