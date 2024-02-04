20 قتيلاً على الأقل في قصف أوكراني على ليسيتشانسك وفق موسكو

المصدر: أ ف ب

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أعلنت السلطات الروسية أن قصفاً أوكرانيّاً استهدف مخبزاً في مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية الشرقية الواقعة تحت سيطرتها أدى إلى مقتل 20 شخصاً على الأقل، مبدية خشيتها من ارتفاع عدد الضحايا.

وسقطت ليسيتشانسك الواقعة في منطقة لوغانسك، في أيدي القوات الروسية في صيف العام 2022 بعد معركة عنيفة.

وبالكاد تتحرك الجبهة في شرق أوكرانيا منذ أشهر، لكن القتال ما زال دموياً وقد تصاعدت حدة القصف بين الروس والأوكرانيين هذا الشتاء.

وكتبت وزارة الطوارئ الروسية على تلغرام: "في ليسيتشانسك، عثر موظفو وزارة الطوارئ الروسية على جثث 20 شخصاً تحت الأنقاض". ونشرت مقطع فيديو لمسعفين يعملون في الظلام وينتشلون جثة من تحت الأنقاض قبل أن يعثروا على امرأة مصابة أجليت على نقالة.

وقالت الوزارة في وقت سابق إنها تعتزم مواصلة البحث "طوال الليل" وإن المسعفين "أنقذوا حتى الآن عشرة أشخاص" من تحت الأنقاض.

واتهم ليونيد باسيشنيك، حاكم لوغانسك الذي عينته روسيا، القوات الأوكرانية باستهداف مخبز مزدحم قال إنه معروف بتقديم الخبز الطازج في عطل نهاية الأسبوع.

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