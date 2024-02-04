باكستان.. حكم ثالث بالسجن على عمران خان وزوجته

المصدر: إسلام اباد - وكالات

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قال الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إنه وزوجته بشرى خان حكم عليهما أمس، بالسجن سبع سنوات مع فرض غرامة بعد أن رأت محكمة أن زواجهما عام 2018 ينتهك القانون.

وهذا هو ثالث حكم يصدر بحق خان في غضون نحو أسبوع، ويأتي قبل الانتخابات العامة المقررة الخميس المقبل، والتي يحظر عليه خوضها.

وذكرت قناة (إيه.آر.واي نيوز) أن المحكمة غرمت كلاً من الزوجين 500 ألف روبية (1800 دولار).

واتهمت زوجة خان بعدم إكمال فترة العدة بعد طلاقها من زوجها السابق وزواجها من خان. ونفى الزوجان ارتكاب أي مخالفات.

وتزوج نجم الكريكيت الذي تحول للسياسة بشرى بيبي للمرة الثالثة في 2018، وواجه مزاعم بمخالفة تعاليم الشريعة الإسلامية الخاصة بالزواج بعدما ادعى زوج بيبي السابق أنها تزوجت خان قبل انتهاء فترة العدة بعد طلاقهما.

وقال المحامي جوهر خان رئيس حزب حركة الإنصاف للصحافيين في العاصمة، إنهما سوف يطعنان على الحكم في محكمة أعلى درجة. وأضاف أن الحكم في قضية زواج ليس سوى محاولة «لتشويه السمعة».

وحكم على خان (71 عاماً) في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة و14 عاماً مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة. ويقول ممثلو خان إنه سيطعن في القضايا الثلاث. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت أحكام الحبس ستنفذ في الوقت نفسه أم أنه سينفذها واحداً تلو الآخر.

ويقبع خان حالياً في سجن بمدينة روالبندي، بينما ستقضي زوجته فترة عقوبتها في قصرهما الواقع على قمة تل في إسلام اباد. وكان صدر قرار بحرمان خان من تولي أي منصب عام لمدة 10 سنوات.

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