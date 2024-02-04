ضربات روسية واسعة لمنشآت الطاقة في أوكرانيا

المصدر: موسكو، كييف-وكالات

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شنت روسيا ضربات واسعة لمنشآت الطاقة في أوكرانيا، وتبادل الطرفان استهداف بنى تحتية خلال هجمات بالمسيرات والصواريخ الليلة قبل الماضية.

وقال أندري بوتشاروف حاكم فولغوغراد الروسية في بيان عبر تليغرام «صدت أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكتروني هجوماً بطائرة مسيرة على أراضي منطقة فولغوغراد. ونتيجة لإسقاط الطائرة المسيرة شب حريق في مصفاة فولغوغراد». ولم يسفر الهجوم عن قتلى أو مصابين. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه جرى إسقاط سبع مسيرات.

وأفاد الجيش الروسي بأنه جرى اعتراض أربعة أجسام جوية فوق منطقة بيلغورود بجنوب غرب روسية، وجسم آخر فوق منطقة روستوف أون دون إلى الجنوب. ومن ناحية أخرى، قالت كييف إن أوكرانيا واجهت هجمات في المساء بـ14 مسيرة وباثنين بصواريخ أوفود وصواريخ كروز روسية تعرف في حلف الناتو باسم كينغ بولت.

وكما كان الحال الليلة السابقة، كانت مواقع إمداد الطاقة في منطقة دنيبروبيتروفسك الصناعية الهدف الرئيسي للهجمات.

وقال الجيش الأوكراني إنه جرى اعتراض تسع طائرات مسيرة. كما تحدث الحاكم العسكري الأوكراني سيرغي ليساك عن حريقين.

وقال «نحو 15 ألف شخص بدون كهرباء في المنطقة»، مشيراً إلى انقطاع الكهرباء في محطتي تدفئة في كريفي التي تمد 43 ألف شخص بالتدفئة. وألغيت بعض خطوط الترام في المدينة، وهي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وانقطعت المياه عن العديد من الأسر.

وأضاف الجيش أن الضربات تسببت باندلاع حرائق في المدينة و«تفتقر بعض العائلات إلى إمدادات المياه»، نافياً «سقوط قتلى أو جرحى». لكنه أشار إلى إصابة منزلين بأضرار.

من جهته، قال رئيس الإدارة العسكرية في المدينة اولكسندر فيلكول إن شركات الطاقة «ستضع جداول بانقطاعات طارئة» في المدينة. وسيتوقف الترامواي السريع في كريفي ريغ عن العمل مع استخدام بعض المستشفيات مولدات كهرباء. وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أنها تعمل على إصلاح البنى التحتية الحيوية.

حصيلة أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن القوات الروسية نفذت خلال أسبوع، 37 ضربة على المجمعات الصناعية العسكرية ومراكز قيادية للقوات الأوكرانية في عدد من مواقع العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأصابت جميع أهدافها بدقة.

وأكدت الدفاع أنه بالإضافة إلى ذلك، «تم تدمير مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وتشكيلات القوميين والمرتزقة الأجانب».وأعلنت الوزارة أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 2245 عسكرياً، وحسنت القوات الروسية تموضعها على اتجاه دونيتسك خلال الأسبوع الفائت.

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