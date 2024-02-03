حدث وتاريخ.. 03 فبراير 1867 - الأمير موتسوهيتو يتولى حكم اليابان ويتخذ اسم الإمبراطور ميجي. 1945 - بداية معركة مانيلا لاسترجاع العاصمة الفلبينية، وذلك بين اليابان والولايات المتحدة بتحالف مع الفلبينيين. 1962 - الرئيس الأمريكي جون كينيدي يقرر حظر جميع أنواع المبادلات التجارية مع كوبا باستثناء المواد الغذائية والأدوية. 2019 - الإعلان عن فوز السياسي السلفادوري فلسطيني الأصل نجيب أبو كيلة برئاسة السلفادور. صورة التاريخ: 03 فبراير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1867 - الأمير موتسوهيتو يتولى حكم اليابان ويتخذ اسم الإمبراطور ميجي. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App