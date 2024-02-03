حدث وتاريخ.. 03 فبراير

صورة
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

1867 - الأمير موتسوهيتو يتولى حكم اليابان ويتخذ اسم الإمبراطور ميجي.

Email
↑ أعلى