مقتل 24 إرهابياً بإقليم في باكستان

المصدر: إسلام آباد - د.ب.أ

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أعلنت إدارة العلاقات العامة بالقوات المسلحة الباكستانية في بيان، أمس، أن وكالات إنفاذ القانون قتلت ما لا يقل عن 24 إرهابياً خلال «عمليات إطلاق نار وتطهير» استمرت ثلاثة أيام في منطقتي ماخ وكولبور في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.

وأضافت أنه تم قتل الإرهابيين بعدما هاجموا مجمعات ماخ وكولبور في بالوشيستان في وقت سابق بحسب قناة«جيونيوز»الإخبارية الباكستانية في موقعها الإلكتروني.

وأوضحت أنه خلال تبادل مكثف لإطلاق النار مع الإرهابيين، قتل ما لا يقل عن أربعة من أفراد وكالات إنفاذ القانون واثنين من المدنيين. ويشهد إقليم بالوشستان، الذي يعد أكبر أقاليم البلاد هجمات دورية من جانب مسلحين متشددة وجماعات طائفية وانفصاليين.

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