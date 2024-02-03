روسيا: أسقطنا 40 مسيّرة أوكرانية في يوم

المصدر: كييف، موسكو - وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 798 عسكرياً بين قتيل وجريح، وإسقاط 40 مسيّرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة، فيما أعلنت كييف أن روسيا هاجمت جنوب ووسط أوكرانيا بطائرات مسيرة، في وقت مبكر من صباح أمس، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 40 ألف شخص في مدينة كريفي ريه، بينما أقر القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوزني، وسط تكهنات حول إقالته الوشيكة، بأن كييف تعاني من نقص خطير في الذخيرة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا أنه تم إسقاط 40 مسيرة أوكرانية في ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون وخاركوف. وأضافت أنه تم تكبيد الجيش الأوكراني 798 عسكرياً بين قتيل وجريح في مختلف الجبهات.

وفي المقابل هاجمت روسيا جنوب ووسط أوكرانيا بطائرات مسيرة، في وقت مبكر من صباح أمس، وقصفت محطة طاقة فرعية في مدينة كريفي ريه، بوسط أوكرانيا طبقاً لما ذكرته شركة تشغيل الشبكة «أوكرينيرجو» في بيان على تطبيق «تليغرام».

انقطاع الكهرباء

وطبقاً لشركة «أوكرينيرجو» والسلطات المحلية، فإن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 40 ألف أسرة وشركتي تعدين، ما أدى في بادئ الأمر إلى تقطع السبل بـ113 من عمال المناجم تحت الأرض، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأعلن الحاكم الإقليمي، سيرهيج ليساك، أن اثنين من مهاوي المناجم تضررا بسبب انقطاع الكهرباء، وكان هناك أكثر من 100 عامل تحت الأرض، آنذاك. وأعلنت الإدارة العسكرية للمدينة لاحقاً أن جميع عمال المناجم الـ113، عادوا بسلام إلى السطح. ومدينة كريفي ريه مسقط رأس الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقالت شركة الطاقة، «يوجد أطقم من مشغل الشبكة وخدمات الطوارئ تزور موقع الهجوم لتقييم الأضرار ومن المتوقع البدء في عمليات إصلاح، بعد الفحص على الفور».

وذكر مسؤولون بالدفاع الجوي على تطبيق «تليغرام»، أن أوكرانيا أسقطت 11 من أصل 24 طائرة مسيّرة، تم إطلاقها على البلاد، مشيرين إلى أن «الضربة كانت موجهة إلى مرافق البنية التحتية الأساسية».

يأتي الهجوم الروسي رداً على قيام أوكرانيا بشن هجمات بطائرات مسيرة ليل الأربعاء/الخميس على مقاطعة بيلجورود.

نقص الذخيرة

من جهة أخرى، أقر القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوزني، وسط تكهنات حول إقالته الوشيكة، بأن كييف تعاني من نقص خطير في الذخيرة.

وقال زالوزني، في منشور على الموقع الإلكتروني لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، «علينا أن نقاوم خفضاً في الدعم العسكري من حلفاء رئيسيين، وأن نتصدى لتوتراتهم السياسية فيما بينهم».

وأضاف: «مخزونات شركائنا من الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية وذخيرة المدفعية أصبحت تنفد بسبب كثافة الأعمال القتالية في أوكرانيا، وأيضاً بسبب نقص عالمي في شحنات المواد المتفجرة».

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