حال إعادة انتخابه .. ترامب يتخلى عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل، دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه لن يعين جيروم باول، ليرأس مجلس "الاحتياطي الفيدرالي" /البنك المركزي الأمريكي /، إذا تم إعادة انتخابه، في نوفمبر المقبل، قائلا إن باول يتطلع لتقليص أسعار الفائدة، لمساعدة الرئيس الأمريكي، جو بايدن للعودة إلى منصبه.

وقال ترامب، عندما تم توجيه سؤال له بشأن الإبقاء على باول، بعد انقضاء ولايته في عام 2026، في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" "لا لن أفعل ذلك"، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الجمعة، مضيفا "أعتقد أنه سيفعل شيئا لمساعدة الديمقراطيين، إذا قلص من أسعار الفائدة".

يُذكر أنه في أغسطس الماضي، قال ترامب إن باول "يتأخر دائما، سواء كان ذلك جيدا أم سيئا" في اتخاذ قرارات بشأن السياسة، وقال إنه فوجئ بإعادة تعيين باول.

كان استطلاع رأي أجرته وكالة بلومبرغ للأنباء بالاشتراك مع شركة "مورنينغ كونسالت" ونشرت نتائجه أول أمس الأربعاء قد أشار إلى أن ترامب يتفوق على بايدن بحوالي 6 % في السبع ولايات المتأرجحة التي يحتمل أن تحسم الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

غير أن الاستطلاع أظهر أن 53 % من الناخبين في سبع ولايات غير محسومة لن يصوتوا لصالح ترامب في الانتخابات العامة، إذا تمت إدانته في جريمة، وترتفع النسبة إلى 55 % إذا صدر ضده حكم بالسجن.

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