أوكرانيا تعلن تدمير زورق حربي روسي في شبه جزيرة القرم

المصدر: أ ف ب

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أعلنت أوكرانيا، اليوم، أنها دمرت خلال الليل زورقاً سريعاً قاذفاً للصواريخ تابعاً لأسطول البحر الأسود الروسي، كان يقوم بدورية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو وتتعرض بانتظام لهجمات كييف.

ولم يصدر عن روسيا أي تعليق رسمي، ولم تبلغ عن أضرار لحقت بأحد زوارقها، لكن قناة «تلغرام» القريبة من الجيش الروسي أبلغت عن تضرر زورق.

وذكرت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أنها نجحت في إغراق زورق إيفانوفيتس لإطلاق الصواريخ في منطقة بحيرة دونوزلاف على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

وأكد أندري يوسوف، المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أن الزورق كان يقوم بدورية في البحر قرب البحيرة.

وأوضحت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على «تلغرام»: «بسبب إصابات مباشرة في الهيكل، تعرض الزورق الروسي لأضرار جعلت إبحاره مستحيلاً. غرق زورق إيفانوفيتس».

وأرفقت الاستخبارات الرسالة بمقطع فيديو يُظهر انفجار زورق مخلِّفاً شكل كرة نار ضخمة. ولا يمكن التأكد من صحة هذه المشاهد ومكان تصويرها بشكل مستقل.

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