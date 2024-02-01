في حادث متكرر .. تصادم بين طائرتين في مطار ياباني ولا إصابات

المصدر: ا ف ب

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تلامست أطراف أجنحة طائرتَين اليوم الخميس في مطار بغرب اليابان، على ما قالت الشركة المشغلة للمطار، في حادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وقال ناطق باسم شركة "مطارات كانساي" Kansai Airports لوكالة فرانس برس إن الحادث الذي وقع بين طائرتَين تابعتَين لشركة "أول نيبون" الجوية حدث بُعيد العاشرة من صباح الخميس (01,00 بتوقيت غرينتش) في محطة الرحلات الداخلية في مطار إيتامي في مدينة أوساكا.

وأضاف "تبلّغنا بأن أطراف أجنحة طائرتين تابعتين لشركة +أول نيبون الجوية+ خدشت بعضها البعض".

وأفادت وسائل إعلامية محلية بعدم إصابة أي من الركاب وأفراد الطاقمين.

ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة حوادث في مطارات وطائرات يابانية منذ بداية العام كان أخطرها تصادم بين طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليابانية وأخرى تابعة لخفر السواحل في مطار هانيدا في الثاني من يناير.

ونجا يومها جميع ركاب طائرة الخطوط اليابانية البالغ عددهم 379 شخصا لكن خمسة من الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة الثانية الأصغر لقوا حتفهم.

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