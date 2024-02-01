بدء إضراب في 11 مطاراً ألمانياً ووقف الرحلات الجوية

المصدر: د ب ا

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سيتعين على المسافرين الذين يخططون للسفر من وإلى 11 مطارا ألمانيا رئيسيا اليوم الخميس اتخاذ ترتيبات بديلة.

وبدأ موظفو الأمن في مطارات فرانكفورت وهامبورج وبريمن وبرلين ولايبزيغ ودوسلدورف وكولونيا وهانوفر وشتوتجارت وإرفورت ودريسدن إضرابا ليوم واحد من المقرر أن يستمر حتى ليلة الخميس.

وبدأت نقابة فيردي إضرابها في وقت متأخر من مساء الأربعاء في مطار كولونيا/بون، حيث لم يتم تشغيل المناوبة الليلية لمراقبة الركاب، وفقا لفيردي. وكانت نسبة المشاركة هناك 100%، وفقا للمتحدث باسم النقابة أوزاي تاريم.

وقال: "لقد كانت بداية ناجحة للإضراب".

وتم إلغاء حوالي 80% من حركة الرحلات الجوية المقررة اليوم الخميس في كولونيا/بون، وفقا لموقع المطار في الساعات الأولى من صباح الخميس. وتوقع تاريم أن تزداد هذه النسبة خلال اليوم.

وفي مطارات برلين وهامبورغ وشتوتجارت، ألغيت جميع عمليات الإقلاع. وفي دوسلدورف، من ناحية أخرى، تم إلغاء ثلث الرحلات الجوية فقط، ولا يزال من المقرر إجراء الثلثين.

وانتقد تاريم حقيقة أن شركة أمنية في مطار دوسلدورف عرضت دفع مبلغ إضافي قدره 200 يورو (216 دولارا) حتى يأتي الموظفون إلى العمل على الرغم من الإضراب. واعتبر مثل هذه "المكافأة لكسر الإضراب" استفزازا.

وكانت رابطة المطارات الألمانية، التي تمثل صناعة المطارات في ألمانيا، قالت في وقت سابق الأربعاء إنه سيتم إلغاء أو تأجيل ما يزيد على 1100 رحلة جوية في 11 مطارا في المانيا، الخميس، بسبب إضراب موظفي أمن المطارات.

وقالت الرابطة إن ما يقدر بنحو 200 ألف مسافر سيتأثرون بسبب تأجيل أو إلغاء الرحلات خلال الإضراب الذي يستمر يوما واحدا.

وكانت نقابة فيردي دعت عمال شركات أمن الطيران الخاصة في 11 مطارا رئيسيا في ألمانيا إلى الإضراب، في خضم مفاوضات جماعية بين أرباب الأعمال والعمال.

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