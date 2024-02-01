تعيين جون بوديستا مبعوثاً أمريكياً للمناخ خلفاً لجون كيري

المصدر: أ ف ب

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عيَّن الرئيس جو بايدن، أمس، السياسي المخضرم جون بوديستا مبعوثاً أمريكياً للمناخ خلفاً لجون كيري، وزير الخارجية وعضو مجلس الشيوخ والمرشح الرئاسي السابق.

واضطلع بوديستا (75 عاماً) بأدوار مهمة ولكن خلف الكواليس في ثلاث إدارات ديمقراطية، وهو يشرف على تنفيذ مشروع بايدن التشريعي المسمى «قانون الحد من التضخم» الذي خصّص مليارات الدولارات للاستثمار الأخضر.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض، جيف زينتس إن بوديستا: «رجل دولة أمريكي، ومدافع شرس عن العمل الجريء في مجال المناخ، وقيادي يعرف العالم، بلا شك، أنه يحظى بثقة رئيس الولايات المتحدة ويتحدث باسمه».

وأوضح زينتس أن بوديستا سيساعد على «مواصلة مواجهة خطورة اللحظة» عندما يخلف كيري، الذي سيتنحى عن منصبه، للمساعدة بشكل غير رسمي في حملة إعادة انتخاب بايدن، والعمل مع القطاع الخاص في مجال التخلي عن الصناعات كثيفة الكربون.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن جون بوديستا سيتولى حقيبة دبلوماسية المناخ، ممثلاً للولايات المتحدة في الخارج، لكنه سيواصل أيضاً الإشراف على الفريق الذي ينفذ قانون الحد من التضخم.

وجاء تعيين بوديستا بعد أيام من إعلان إدارة بايدن أنها ستجمّد الموافقة على بناء منشآت جديد لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ما يمثل انتصاراً لنشطاء البيئة.

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