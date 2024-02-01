جنوب أفريقيا تدعو لوقف تمويل حرب إسرائيل في غزة

المصدر: جوهانسبرغ - رويترز

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قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، أمس، إن هناك التزاماً على جميع الدول بأن توقف تمويل وتسهيل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بعد أن أشارت محكمة العدل الدولية بوضوح إلى أن تلك الأعمال قد تمثل إبادة جماعية.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الأسبوع الماضي باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للفلسطينيين في غزة، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.

ولم تصل المحكمة إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار، ولم تحكم بعد في جوهر قضية جنوب أفريقيا، وهو، هل حدثت إبادة جماعية في غزة؟. وقد يستغرق صدور الحكم سنوات.

وظلت جنوب أفريقيا على مدى عقود مناصرة قوية للقضية الفلسطينية، إذ تقارن محنة الفلسطينيين بمحنة السود في جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري.

وقالت باندور للصحافيين «نعتقد أن الاستنتاج (الذي توصلت له محكمة العدل الدولية) يوضح أن من الممكن حدوث إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة». وأضافت «هذا يفرض بالضرورة التزاماً على جميع الدول بوقف التمويل وتسهيل الأعمال العسكرية الإسرائيلية».

وأشاد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بحكم محكمة العدل الدولية الذي صدر الأسبوع الماضي باعتباره خطوة نحو العدالة، وقال إنه يتوقع أن تلتزم إسرائيل به.

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