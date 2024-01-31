انخفاض حركة الشحن بنسبة 30% بسبب الهجمات في البحر الأحمر

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، أن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% تقريباً خلال عام واحد، وذلك على خلفية تزايد الهجمات التي يشنُّها الحوثيون على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن.

وقال جهاد أزعور، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن «الجزء الأكبر من حركة الملاحة في البحر الأحمر يتم عبر الحاويات التي انخفضت بنحو 30 بالمئة»، مضيفاً أن «تراجع التجارة تسارع مع بداية عام 2024».

وذكرت منصة «بورت ووتش»، التابعة لصندوق النقد الدولي، أن حجم الملاحة عبر قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالمتوسط، انخفض بنسبة 37% في الفترة من 1 إلى 16 يناير 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقال أزعور إن مستوى عدم اليقين مرتفع للغاية، مشيراً على أن تطور الوضع سيحدد مدى التغيير والتعديل في أنماط التجارة من حيث الحجم، ولكن أيضاً من حيث الاستدامة.

وتساءل أمام الصحافيين: «هل نحن على أبواب تغيير كبير في طرق التجارة أم أنه أمر موقت بسبب زيادة التكاليف وتدهور التكاليف الأمنية؟».

وحول الآثار عموماً للحرب بين إسرائيل وحماس، أشار أزعور أيضاً إلى أن التباطؤ الاقتصادي في غزة والضفة الغربية هائل، متوقعاً أن يستمر الاقتصاد في الانكماش في عام 2024 إذا لم يكن هناك وقف سريع للأعمال القتالية وإعادة إعمار.

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